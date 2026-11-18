美国移民与海关执法局（ICE）同意根据一份未经竞争性招标的合同，向私人承包商CSI Aviation支付最高3.057亿美元。9月，该机构还修改了一项现有协议，加入美国联邦航空管理局的LADD项目，该项目可将飞机从部分公开航班追踪服务中隐藏起来，《卫报》报道。

LADD项目允许飞机所有者和运营商限制在使用FAA数据的平台上显示飞机数据，其中包括FlightAware和Flightradar24。与此同时，飞机仍会传输位置数据，一些其他追踪器可根据用户收集的ADS-B信号显示这些飞机。

与CSI Aviation签订的新合同

10月31日，ICE还向CSI Aviation下达了一份价值最高12.8亿美元的订单，以在未来一年继续提供包机航班服务。根据该协议，承包商员工须编制通过遣返和转运航班运送人员的名单。

根据ICE 2023年的空中行动指南，编制乘客舱单属于该机构员工的职责。美国国土安全部于2025年公布的该协议初始条款也指出，政府必须在起飞前向CSI提供完成的乘客名单。

这份人员配备合同规定，在ICE地方办事处和航空中心配备最多140名航班协调员，他们将每周七天、每天工作18小时。在ICE合同部门负责人阿尔伯特·戴因顿于7月16日签署的一份文件中，CSI被称为唯一能够提供此类服务的供应商，原因是该公司拥有专有的航班追踪和舱单管理系统。计入选择权后，该协议将持续至2029年3月。

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对追踪器的限制

人权组织Human Rights First的ICE Flight Monitor项目代表费坦·塞迪格扎德表示，自9月底以来，此前可通过机尾编号识别的ICE Air飞机已在FlightAware和Flightradar24上被隐藏。截至11月5日，她表示，大多数ICE航班也已无法通过呼号追踪。

OpenSky Network专家马丁·施特罗迈尔指出，LADD不会将飞机从不使用FAA数据、而依赖用户收集的ADS-B数据的平台上隐藏起来。不过，塞迪格扎德表示，此类监测已变得明显更加困难：她的项目每天追踪超过70个ICE航班，即每月超过2000个航班。

围绕协议的争议

这份12.8亿美元的订单是在2024年框架协议下发出的，ICE就该协议收到了七份申请。与此同时，根据采购记录，这份3.057亿美元的人员配备合同不具有竞争性。据该报报道，ICE还在2025年2月未经竞争程序下达了一份价值5.62亿美元的航班订单。

CSI Aviation是一起诉讼的被告，该诉讼涉及其在2025年3月将委内瑞拉男子运送至萨尔瓦多一所监狱的航班中所扮演的角色。该公司请求法院驳回诉讼并将案件移送得克萨斯州，称决定让谁登机的是ICE，而非CSI。

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