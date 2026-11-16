英国血液服务机构紧急呼吁在未来几周内填满15万个献血预约名额。这将帮助英国国家医疗服务体系在冬季需求上升期间确保医院的血液储备，《卫报》报道。

部分血型库存减少

官员表示，部分血型的储备仅为所需水平的一半。其中包括O型阴性、B型阴性、O型阳性和RO血。有关方面还呼吁黑人社区成员献血，以帮助治疗镰状细胞病患者。

到新年前，医疗系统每天需要吸引约5000名献血者，包括已经献血的人和新的志愿者。捐献的血液最多可保存35天，而血小板只能保存7天。血液服务机构表示，一次献血约需一小时，可挽救三条生命。

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冬季增加需求

冬季人们更容易患感冒、流感和其他呼吸道疾病，因此无法献血。与此同时，患有慢性疾病的患者，包括镰状细胞病和癌症患者，在此期间可能需要更多的输血或血小板输注。

本月早些时候，苏格兰国家输血服务机构因库存创纪录地低，首次针对O型血发布了琥珀色警报。该机构称，原因是献血者不足以及近几个月这些血型的使用量增加。医务人员还希望增加血浆储备，血浆是为患有严重免疫疾病的人生产药物所必需的。

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