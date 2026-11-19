到2050年，全球宫颈癌死亡人数可能增长39.3%，达到每年52.2万人。Global Burden of Disease 2023研究作出了这一预测，该研究由新加坡国立大学和华盛顿大学健康指标与评估研究所的科研人员参与开展，News-Medical报道。

研究人员分析了1990年至2023年间204个国家和地区的宫颈癌发病率、死亡率及健康损失，并对2050年前的情况作出预测。研究结果发表在《Nature Medicine》期刊上。

至2050年的预测

根据作者的估计，2023年全球有88.7万名女性患上宫颈癌，36.9万人死于该疾病。预计到2050年，每年新增病例数将增长20.2%，达到108万例。

与此同时，按年龄标准化的发病率和死亡率预计将下降。不过，由于人口增长和老龄化，病例和死亡的绝对数量将增加。

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撒哈拉以南非洲的比率最高

2023年，撒哈拉以南非洲国家按年龄标准化的发病率为每10万名女性55.9例，而高收入地区为12.8例。国家层面的最高比率出现在斯威士兰，为每10万名女性157.6例；马拉维为135.9例，赞比亚为112.6例。

在主要地区中，撒哈拉以南非洲国家的新发病例数最多，为24.1万例。东南亚、东亚和大洋洲合计估计有20.8万例新发病例，南亚为19.8万例。

研究作者强调，宫颈癌有可能通过接种人乳头瘤病毒疫苗、定期筛查和及时治疗癌前病变来预防。1990年至2023年期间，全球因该疾病死亡的人数增长了71.6%。

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