新加坡交通运营商SMRT正在City Hall和Raffles Place地铁站开展为期一个月的试验：乘客被鼓励站在自动扶梯两侧，而不是靠左站立并将右侧留给步行者。据Channel NewsAsia报道，试验于10月29日开始，旨在评估自动扶梯的安全性和通行能力。

乘客仍保留原有习惯

SMRT Trains总裁Lam Sheau Kai表示，公司希望鼓励更安全地使用自动扶梯，因为滑倒、绊倒和跌落仍是一个问题。试验期间，运营商将研究两个车站的出行模式和乘客行为。

在City Hall站，定期播放广播，要求乘客站在自动扶梯两侧；其中一部自动扶梯入口处还设置了两块相应的标牌。然而，在11月7日的观察中，大多数人仍继续站在左侧，而右侧则有人步行上行。该媒体采访的10名乘客全都支持保留惯常做法。

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据记者观察，右侧步行上行的人大约用20秒通过自动扶梯，而静止站立的乘客则需要约30秒。与此同时，在客流繁忙时段，人们有时会等待超过10秒才能排入左侧队列，而右侧仍相对空闲。

其他城市的经验

SMRT正在测试，让人们站在两侧是否能更有效地利用自动扶梯的容量。2016年，伦敦交通部门在Holborn站进行了类似试验，以减少人群聚集。当年在一场电梯与自动扶梯技术研讨会上发表的一项研究显示，通行能力提高了约30%，但未发现安全性有统计学意义上的改善。

日本埼玉县自2021年10月起、名古屋市自2023年10月起实施相关规定，要求自动扶梯使用者无论站在哪一侧都必须静止站立。在台湾，地铁也鼓励乘客占据自动扶梯两侧，以保障安全并改善人流通行。

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