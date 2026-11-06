Snapchat已开始为英国未成年用户默认关闭“Find Friends”功能。英国监管机构Ofcom称，此举对于降低网络诱骗风险十分重要。据Channel NewsAsia报道。

设置变更

“Find Friends”功能帮助用户查找并添加新联系人。Ofcom认为，默认关闭该功能将使陌生人更难在这个图片分享平台上联系儿童。

Ofcom在线安全小组主任奥利弗·格里菲斯表示，这项改变早就该实施了。监管机构将在整个11月监督Snapchat新保护措施的落实情况。

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年龄核验

今年5月，Snapchat承诺实施这一改变。此后，该公司告知Ofcom，到今年年底，面向18岁以下用户的有效年龄核验应当投入运行。

监管机构数据显示，5月有32%的8至12岁英国儿童使用Snapchat，尽管该平台的最低使用年龄为13岁。英国防止虐待儿童全国协会对英国警方2025年数据进行的分析显示，在能够确认平台的案件中，涉及与儿童进行性交流的已登记违法行为中，有40%发生在Snapchat上。

Ofcom还再次警告未能应对诱骗风险的科技公司：它们可能面临最高相当于相关全球收入10%的罚款。

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