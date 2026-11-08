澳大利亚东南部各州降雪——《卫报》

澳大利亚东南部的强冷空气给新南威尔士州、维多利亚州和塔斯马尼亚州的部分地区带来降雪。据《卫报》报道，新南威尔士州的特雷德博和佩里舍度假村、维多利亚州的霍瑟姆山，以及霍巴特的库纳尼/惠灵顿山均记录到降水。

来自南极洲的冷空气

澳大利亚气象局解释称，冬季般的天气是由一个携带冷空气自南极洲向北移动的大气系统造成的。西南风也令体感温度低于实际测量值。

中午时分，阿德莱德、墨尔本、霍巴特、堪培拉和悉尼的体感温度均低于13°C。在阿德莱德，最高气温为17.5°C，体感温度却为12.3°C。在堪培拉，最高气温为12.9°C，但由于天气条件，体感仅为5.3°C。

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春季降雪并非首次发生

降雪已被提前预报。气象局指出，这类现象在一年中的这个时候并不常见，但并非史无前例：目前许多被雪覆盖的地点在2022年11月也曾降雪。

此次降温在社交媒体上引发反应。特雷德博一家零售店经理马德琳·麦克维发布了一段降雪视频，次日早晨又展示了在雪仍持续降落时空无一人的缆车。塔斯马尼亚州的金斯顿乌鸦板球俱乐部也分享了一张被冰雹覆盖的金斯顿海滩椭圆形球场照片。

根据预报，气温最早将于周一开始回升，到周二澳大利亚所有首府城市的气温预计都将至少达到20°C。

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