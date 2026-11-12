SoftBank报告季度亏损71亿美元，其中超过一半与发电设备相关的损失有关。该公司向燃气轮机制造商支付了不可退还的预付款，但随后确认这些定金中的很大一部分实际上已毫无价值，TechCrunch报道。

过度订购涡轮机

据该媒体报道，大约两年前，SoftBank开始预订总容量超过13吉瓦的涡轮机。这比其需求高出约50%。在使用人工智能的数据中心对电力需求急剧上升的背景下，该公司试图确保设备供应。

涡轮机订单的排队时间目前已延伸至2030年代初。今年2月，子公司SB Energy宣布计划斥资330亿美元建设一座装机容量为9.2吉瓦的燃气发电厂。此前，SoftBank还在2025年宣布向OpenAI投资300亿美元。

Noreva首席执行官彼得·加德特对该媒体表示，SB Energy实际上别无选择，只能预订超过其所需数量的涡轮机，以便更快获得设备。他表示，该公司不仅支付了过高价格，还订购了过剩产能，而目前的减记反映了这一决定的成本。

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用于数据中心的燃气发电

SoftBank超过30亿美元的损失，与其押注将天然气作为人工智能基础设施能源来源有关。大型数据中心运营商和开发商因接入电网的排队时间长达数年而转向燃气发电。

与此同时，Ascend Analytics市场与战略高级董事总经理布伦特·尼尔森指出，燃气发电存在风险，包括在需求上升时冬季燃料供应可能受限。他认为，对大多数数据中心而言，接入容量较低的电网并结合大型电池系统可能更为可行，这些系统将有助于应对峰值负荷或能源公司施加的用电限制。

TechCrunch指出，SoftBank的损失不太可能导致燃气发电厂被大规模取消，因为人工智能的电力需求仍然很大。不过，这一领域的发展可能会比该公司预期的更慢。

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