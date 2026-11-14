根据非官方结果，在马来西亚马六甲州，国民阵线（BN）与国民联盟（PN）赢得州立法议会选举，在28个席位中获得24席。投票于11月14日举行。截至21时20分，结果尚未获得马来西亚选举委员会的正式确认，Channel NewsAsia报道。

投票结果

对BN和PN而言，这比两个联盟在2021年马六甲选举中分别获得的合计23个席位多出一席。与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣有关联的希望联盟（PH）据当地媒体报道获得四席，比五年前少一席。

土著团结党（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，Bersatu）在七个选区提名候选人，但未获得任何席位。由前经济部长拉菲兹·拉姆利领导、在16个选区参选的Bersama党同样未获得席位。

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联盟代表的声明

在21时后举行的新闻发布会上，BN主席阿末扎希·哈米迪表示，BN与PN联盟已非正式地在28个选区中的24个获胜，并拥有显著多数席位。他感谢马六甲居民和选民对该联盟的信任。

此前，马来民族统一机构总秘书长阿斯拉夫·瓦吉表示，该联盟至少在15个选区拥有无可争议的领先优势。这足以获得简单多数并组建下一届州政府。

BN在23个选区提名候选人，PN在五个选区提名候选人，双方分配了全部28个席位。PH在24个选区参选，并在其中四个选区未与Bersatu直接竞争。据CNA报道，现任马六甲首席部长Ab Rauf Yusoh预计将再次获任该职位。马来西亚下一次大选最迟须在2028年2月举行。

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