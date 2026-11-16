欧洲俱乐部联盟（UEC）已向欧盟委员会提交针对欧足联和欧洲足球俱乐部组织（EFC）的反垄断投诉。该组织代表非精英球队，对欧足联承认EFC为欧洲足球俱乐部唯一代表的协议提出质疑，Politico报道。

UEC要求欧盟委员会审查这一安排是否违反欧盟有关限制竞争协议和滥用支配地位的规定。该联盟认为，EFC内部的排他性代表权和不平等投票权，使领先俱乐部能够影响整个欧洲足球体系的规则。

对俱乐部代表权的质疑

UEC秘书长、克罗地亚萨格勒布火车头俱乐部执行董事丹尼斯·古达希奇表示，大多数欧洲俱乐部对决定其未来的决策没有实际影响力。UEC尤其援引了欧盟法院在2023年超级联赛案件中作出的裁决。该组织认为，进入欧洲足球体系的规则必须透明、客观且不具歧视性。

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据UEC称，EFC规则禁止其成员加入其他跨境俱乐部协会，除非这些协会获得EFC本身以及国际足联或欧足联的认可。与此同时，EFC在其网站上表示，所有成员俱乐部均可投票选举理事会及其他决定其运作的机构的代表。该联盟还表示，2024年5月，一家俱乐部被警告称，如果继续留在这一新组织，将失去EFC会员资格。另外59家俱乐部因担心可能受到压力，要求不披露其参与UEC的情况。

对赛事和资金分配的影响

该投诉还涉及EFC在管理欧足联俱乐部赛事中的作用。UEC称，EFC提名欧足联俱乐部赛事委员会20名成员中的16名，该委员会审议赛事赛制、资格赛和奖金支付的变更。该联盟认为，这让一小部分俱乐部对所有欧洲球队的规则拥有重大影响力。

UEC还称，奖金分配强化了已经处于足球顶端的俱乐部的优势。该组织援引的一项研究指出，自2000年以来，约50家俱乐部获得了约80%的欧冠联赛席位。该联盟要求欧盟委员会调取并公布欧足联与EFC之间现行的备忘录，并取消限制性条款，以便其他俱乐部组织能够获得认可并参与决策。

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