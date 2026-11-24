一项对挪威、丹麦和瑞典数据的研究发现，青少年时期大量食用咸味零食与成年早期炎症性肠病风险升高有关。该结论由一项发表在《Gut》期刊上的大型长期研究的作者得出，News-Medical报道。

三个队列的数据

科学家汇总了三项人群研究中111,999名参与者的数据。研究人员从妊娠期或出生起对参与者进行随访，并通过问卷收集其7岁至15岁期间的饮食信息。包括克罗恩病和溃疡性结肠炎在内的炎症性肠病诊断记录截至2024年，来源于国家患者登记系统。

在平均12至17年的随访期间，共记录了653例炎症性肠病病例。在考虑社会人口学和围产期因素，以及早期暴露因素后——包括父母患有这些疾病和母亲吸烟——研究人员发现，个别食物类别与后续诊断之间存在关联。

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零食及其他食物

与低摄入量相比，青少年时期高摄入咸味零食与任何炎症性肠病风险增加32%相关。溃疡性结肠炎风险高出51%。研究中的咸味零食尤其包括薯片、玉米片和爆米花。

与此同时，儿童时期高摄入水果与克罗恩病风险降低34%相关，但与溃疡性结肠炎风险升高54%相关。在青少年时期，高摄入水果与克罗恩病风险降低64%相关，而与溃疡性结肠炎没有统计学显著关联。儿童时期高摄入鱼类也与克罗恩病风险降低35%相关。

研究局限性

作者强调，该研究属于观察性研究，因此不能证明因果关系。他们也无法纳入一些可能重要的因素，包括身体活动以及较大年龄时使用抗生素。该分析未评估这些结果是否与单个食物类别相关，还是与更广泛的饮食和生活方式特征相关。

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