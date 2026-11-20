索马里命令阿拉伯联合酋长国大使在72小时内离开该国，并从阿布扎比召回索马里特使。索马里当局指责阿联酋以未具体说明的方式侵犯该国主权，并称其为“公开入侵”，《塞浦路斯邮报》报道。

索马里当局的声明

信息部长阿卜迪法塔赫·卡西姆·穆罕默德在国家通讯社的一份声明中表示，将对与阿联酋合作参与“针对索马里的入侵”的人员采取措施。他还呼吁索马里人团结起来，捍卫国家的主权、安全、领土和统一。

该部长未说明阿联酋的哪些具体行动构成作出这一决定的依据。周二，索马里总统哈桑·谢赫·穆罕默德指责阿联酋向索马里某些地区政府提供经济和政治支持；他说，这些政府与联邦当局对立。

阿联酋的回应

阿联酋外交部称索马里政府的做法是升级和敌对的。该部门表示，索马里当局正试图将阿联酋卷入内部权力斗争，这种行为可能损害两国利益。

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阿联酋外交部还表示，早在2026年1月，其就因索马里政府所谓的敌对行动，包括取消双边协议，而关闭了驻摩加迪沙大使馆并撤出外交人员。该部门表示，打算保持并加强与索马里人民的联系。

此前的升级

今年1月，索马里宣布终止与阿联酋的所有安排，包括港口协议，以及在国防和安全领域的合作。该国当局当时也指责阿联酋破坏国家主权。索马里三个与阿联酋关系密切的自治地区拒绝了这一决定。

阿联酋此前曾资助和训练索马里军人，并支持该国的港口及其他商业项目。据索马里高级消息人士称，阿联酋仍在为摩加迪沙及其周边地区约3,400名宪兵和特种部队人员支付薪资并提供后勤保障。

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