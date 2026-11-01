索马里海盗劫持载有23人的伊朗渔船——《印度教徒报》

索马里海盗劫持了伊朗渔船Azini，船上有23人。该船于10月29日在索马里东北部沿海城镇班达尔贝拉和哈丰之间被劫持。

船员与航运风险

据邦特兰海事警察一名官员称，这艘船被12名海盗劫持。船上有21名来自伊朗的船员和两名索马里警卫。这名官员在匿名条件下发表了讲话，因为他未获授权与媒体交谈。

印度洋海事安全中心表示，目前船员的安全状况不明。该中心在更新后的警告中指出，由于该船正接近商船航线，海盗可能将Azini用作袭击商船的浮动基地。《印度教徒报》报道。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查与海盗活动加剧

欧盟海军“阿塔兰塔”行动正在调查该船被劫持的情况。海事安全中心呼吁该地区的船只保持警惕，并报告可疑活动。

Azini被劫持之际，亚丁湾和印度洋西部的索马里海盗活动再度激增。截至8月，海盗自4月以来已劫持6艘商船，其中部分袭击发生在远离索马里海岸的地方。9月，邦特兰当局表示，海盗杀害了自4月以来一直被扣押的油轮MT Honour 25上的5名船员。根据当局数据，安全部队夺回了该船，并拘留了16名涉嫌从事海盗活动者。

关注我们在