在韩国，孙兴慜和另外四名国家队球员表示，他们已将当地媒体此前报道的分歧抛在脑后。金玟哉、李在成、黄仁范和黄喜灿与球队队长共同发布了联合声明，Channel NewsAsia报道。

球员联合声明

球员们就近期有关国家队的报道引发的担忧，向韩国公众和球迷致歉。他们表示，在最近的一次会面中，他们公开且坦诚地讨论了国家队的情况。

声明称：“首先，我们想就近期有关国家队的报道引发的担忧，向韩国公众和足球球迷致以诚挚歉意。”球员们指出，他们直接倾听了彼此的意见，并讨论了此前没有足够机会关注的问题。他们表示，这有助于更好地理解彼此的立场。

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世界杯失利的后果

在球队于世界杯小组赛出局以及主教练洪明甫辞职后，韩国足球界的争议加剧。随后，当地媒体报道称，34岁的孙兴慜与部分球员之间出现分裂，其中包括拜仁后卫金玟哉。

在会面期间，球员们还讨论了世界杯失利的原因，并表示不希望重蹈覆辙。他们打算将“无谓的争议”抛在脑后，共同努力打造一支更强大的国家队。

洪明甫辞职后，西班牙人罗伯特·莫雷诺成为代理主教练。韩国国家队计划在卡塔尔与沙特阿拉伯和卡塔尔进行友谊赛。

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