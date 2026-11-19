与每天睡眠七至八小时相比，在美国患有心脏病的成年人中，每天睡眠九小时及以上与约高50%的死亡风险相关。一项发表于PLOS One期刊的队列研究指出，News-Medical报道。

15年随访数据

研究人员分析了2004年美国国家健康访谈调查的数据，并将其与截至2019年12月31日的国家死亡指数相结合。在94,597名调查参与者中，3,287名报告被诊断为冠心病、其他心脏疾病或曾发生心肌梗死的成年人拥有完整数据。

参与者按其报告的每日睡眠时长分为三组：六小时或以下、七至八小时，以及九小时或以上。在约15年的随访期间，49.4%的参与者死亡。与心脏相关的原因占整个研究组死亡人数的16.7%，非心脏相关原因占32.6%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

相关性不代表因果关系

在考虑人口统计指标、体重指数、吸烟、饮酒、身体活动和共病后，睡眠九小时及以上与全因死亡风险增加51%相关。因心脏相关原因死亡的风险高53%，因非心脏相关原因死亡的风险高50%。

对于睡眠六小时或以下的情况，在对指标进行完全校正后，未发现与死亡率存在统计学显著关联。包括排除随访前两年死亡病例在内的额外分析，总体上证实了长时间睡眠与较高死亡率之间的关联。在加权分析中，全因死亡风险增幅较小，为26%。

作者强调，该研究属于观察性研究，不能证明长时间睡眠是死亡原因，也不能证明减少睡眠会降低风险。他们认为，睡眠九小时及以上可能是潜在健康脆弱性的标志，尤其与抑郁症、睡眠呼吸障碍、炎症、身体虚弱、同时患有多种疾病或服用大量药物有关。参与者仅自行报告过一次睡眠时长，而心脏疾病的严重程度和其他一些因素可能影响结果。

关注我们在