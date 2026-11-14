拍卖行苏富比表示，将寻求解决与费舍尔家族继承人之间的争议，争议涉及在美国纽约出售文森特·梵高的画作《Châtaigniers en fleurs》，该画作初步估值为1.8亿美元。继承人的代表认为，这件作品可能是在纳粹上台期间被迫出售的，BBC News报道。

拍卖行的立场

这幅画的名称译为“盛开的栗树”，计划于周三在纽约拍卖。它作为Blaquier-Arrieta Collection的一部分出售。

苏富比表示，已对该画作的所有权历史进行了广泛研究，并严肃对待艺术品来源和归还问题。拍卖行指出，其研究目前尚未确认该画作是被迫出售的。同时，苏富比称正与该家族进行对话，并计划达成双方均可接受的解决方案。

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画作的所有权历史

根据苏富比的信息，德国出版商塞缪尔·费舍尔于1909年购得这幅画；在他于1934年去世后，画作转归其家族所有。1932年或1933年，这幅画被交给位于阿姆斯特丹的保罗·卡西雷尔保管；1936年，它转归巴黎的亨利埃特和马塞尔·卡普费勒夫妇所有。在今年被送拍之前，这幅画还有另外四位所有者。

费舍尔的继承人已委托一名律师处理此案。据《纽约时报》报道，该律师致函苏富比称，这幅画在第二次世界大战前于阿姆斯特丹出售，原因是该家族的出版公司在纳粹政权下遭受财务损失。BBC已联系该律师寻求评论。

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