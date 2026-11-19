11月19日夜间，数百名以色列人前往巴勒斯坦纳布卢斯郊外、被占领的约旦河西岸的约瑟墓。他们在以色列军方的保护下举行犹太教宗教仪式，军方封锁了圣地周边的数条道路，阿纳多卢通讯社报道。

军方封锁道路

据当地消息人士称，以色列部队携一辆军用推土机进入纳布卢斯东部，以确保能够进入该建筑群。军方部署在圣地附近，以及邻近街道和通往该处的道路上。

当地消息人士还表示，军方占据了数栋巴勒斯坦房屋的屋顶，并将其中一些房屋变成军事营房。该地区的主要道路和交叉路口被关闭，令巴勒斯坦人的通行更加困难。宗教仪式持续了数小时。

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围绕圣地的争议

约瑟墓位于纳布卢斯东郊。以色列人认为，圣经中的约瑟安葬于此，其遗骸据称从埃及运来。

巴勒斯坦消息人士和考古学家对此说法提出质疑。他们指出，这座建筑仅有数百年历史，可能是穆斯林宗教人物优素福·德韦卡特的墓地。该地点由巴勒斯坦方面管理，但以色列人经常在军方陪同下前往，且往往在夜间。

根据巴勒斯坦方面的数据，自2023年10月以来，约旦河西岸发生的袭击已造成超过1,220名巴勒斯坦人死亡、约13,746人受伤，超过26,000人被拘留。

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