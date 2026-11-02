澳大利亚蓝山地区居民担心，Western Sydney International（WSI）机场的启用将使他们的社区失去宁静。悉尼第二座机场于10月25日开始运营国内和国际客运航班，而货运航班自7月起已在该机场全天候运营。

据澳大利亚广播公司新闻报道，在沃里穆居住了44年的居民戴维·利夏克已经清楚听到了部分货运飞机的噪音。他表示，自己和妻子最近刚退休，担心他们宁静的生活可能会变得更加嘈杂。

要求实施夜间限制的请愿

劳森居民朱利叶斯·蒂默曼表示，为了航空业，社区实际上被视为“附带损失”。他是Western Sydney Airport Community Impacts Alliance请愿书的数百名签署者之一。该请愿书呼吁重新审查飞行路线，并在23:00至06:00期间对航班实施夜间限制。

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蒂默曼表示，居民担忧可能出现睡眠问题以及居住条件恶化。他指出，自己在山区购买房屋时，期待的是安静平和的环境。

飞行路线

WSI拥有一条跑道，根据使用方向标示为05或23。在23方向运行时，飞机从东北方向抵达，并向西南方向起飞，飞越悉尼西部和蓝山地区。澳大利亚航空服务公司此前表示，白天将在可能的情况下优先使用这一方向，以减少飞越机场东北部住宅区的航班数量。

新南威尔士大学航空学院讲师马雷克·贝基耶尔指出，确定航线时始终需要寻求折中方案。7月，悉尼金斯福德-史密斯机场的航线调整也生效，调整是由于空域承受额外压力而实施的。具体而言，部分从34L跑道起飞的航班现在会继续向西飞越彭里斯附近地区，而不是向南转弯飞越利物浦附近地区。

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