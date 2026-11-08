索托马约希望推翻总统豁免权裁决——The Hill

美国最高法院大法官索尼娅·索托马约在弗农山庄发表讲话时表示，她希望推翻一项赋予前总统广泛刑事豁免权的法院裁决。The Hill报道。

总统豁免权裁决

索托马约特别提到最高法院以六票对三票、按意识形态分歧作出的裁决。该裁决认定，前总统就其公务行为至少享有推定豁免权。

这位大法官表示，她经常对多数意见的裁决持异议，并希望法院重新审议其部分裁决。她说，总统豁免权案是她希望在有生之年看到被推翻的案件之一。她在该裁决作出时的不同意见中写道，这项裁决将总统唐纳德·特朗普及其继任者置于法律之上。

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关于公民教育的演讲

索托马约的演讲是在乔治·华盛顿庄园举行的为期多日活动的一部分，该活动旨在纪念美国建国250周年。她主要谈及公民教育的重要性，并呼吁公民参与投票，强调冷漠是不可接受的。

她还首次公开评论了本周的中期选举。据The Hill称，民主党在选举中赢得了对国会两院的控制权。索托马约指出选民积极参与，但未评论投票的政治结果。

这位大法官是iCivics董事会成员，该教育组织由已故大法官桑德拉·戴·奥康纳创立。她表示，要让国家恢复平衡将需要坚持不懈的努力，并提及司法实践在不同法律领域的系统性变化。

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