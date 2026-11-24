在法国斯特拉斯堡，欧洲议会社会党与民主党团将就丹麦首相梅特·弗雷泽里克森的移民立场举行正式辩论。据Politico Europe报道，尤其涉及她支持在欧盟境外为被欧盟拒绝提供庇护的人设立遣返中心。

社会党人的立场

社会党与民主党团领导人伊拉特谢·加西亚表示，该团体“多数”议员反对这类中心。她称，设在非洲的遣返中心没有法律依据，也不符合国际法。

讨论将在围绕一项由丹麦和另外四个欧盟国家参与、旨在卢旺达设立遣返中心的协议而不断加剧的紧张局势背景下进行。加西亚指出，在即将举行的会议上，党团成员将确定该团体的立场，所有参与者都能够发言。

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可能的措施

在回答有关可能对党团内丹麦代表采取纪律措施的问题时，加西亚未排除这一步骤。同时，她表示，任何此类行动的决定都必须由欧洲社会党作出，该党是一个欧洲范围内的中左翼政党联盟。

此前，在一次内部会议上，欧洲议会议员反对与卢旺达达成的协议，以及弗雷泽里克森近期有关移民问题的言论。批评者认为，这些言论呼应了“大替代理论”。该理论错误声称，精英计划主要通过非白人移民来减少白人在人口中的比例。

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