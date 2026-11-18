Snapchat推出了Easy Lens CLI工具，使开发者能够借助Claude Code、Cursor和Codex等AI编程助手为该平台创建增强现实效果。TechCrunch报道称，这一新方案旨在将Lens创作整合到开发者熟悉的工作流程中。

Lens是Snapchat中的增强现实效果，可让用户改变外观、通过摄像头向周围环境添加数字对象，或与动画元素互动。Easy Lens CLI是在现有Easy Lens服务基础上的扩展，该服务可在网页版或移动应用中通过一条文本提示生成效果。

根据文本描述创建效果

Snapchat表示，创作者可以用自然语言描述想要的Lens，之后AI助手将完成技术部分的工作。这包括使用100多个现成的AR组件和50个AI资源生成器、创建预览、在Snapchat发布效果以及跟踪其指标。

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AI助手还可以生成资源、组装和测试Lens、修复错误，并将更新版本直接发送到创作者的手机上。Snapchat表示，这一新工具可以帮助用户在一天内将游戏创意变成已发布的Lens，而无需自行编写代码。

游戏、滤镜和品牌活动

借助Easy Lens CLI，开发者将能够创建带有排行榜的Web Lens格式浏览器游戏、相机效果和美颜滤镜。游戏开发者可以将现有的浏览器游戏移植到Snapchat，而AI内容创作者则可以使用其熟悉工具中的资源。

按照该公司的设想，代理机构和品牌将能够把视频、图像及其他活动材料转化为AR体验，并减少制作时间。Easy Lens CLI可在Mac、Windows和Linux上运行。Lens+ Payouts计划参与者可因通过这一新工具创建的Lens获得报酬；Snapchat称，其上个月向Lens+社区创作者支付了180万美元。

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