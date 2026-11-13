据NME报道，在美国，动画剧集《南方公园》的最新一集在共和党于中期选举中遭受重大失利后嘲讽了总统唐纳德·特朗普。特朗普本人并未在该集中出现，但该集以对总统的讲话开场。

加里森先生的讲话

于11月11日星期三播出的《We Be Clubbin’》一集以加里森先生主持的学校集会开始。他提到总统在中期选举中遭遇严重失败，并告诉学生们，本周他们不会拿一个无助的失败者开玩笑。

随后，该角色宣布，由于投票结果，学校将推行自由派改革。

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选举结果与此前剧情

据NME称，在11月3日星期二举行的选举中，民主党在美国参议院赢得54个席位，并在众议院赢得254个席位。这使他们在国会两院都获得了多数席位。

与此同时，特朗普在11月9日星期一发布于Truth Social平台的一则帖文中质疑投票的公正性。

在第29季中，该剧创作者特雷·帕克和马特·斯通将South Park改名为South America，借此调侃特朗普要求在美国大型地理实体名称中加入America一词的命令。除其他内容外，剧中提到了政府有意将安大略湖命名为美国湖，以及可能将新墨西哥州改名为新美国。

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