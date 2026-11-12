SpaceX计划投资逾740亿美元建设AI中心——Channel NewsAsia

SpaceX计划在美国建设两座超级计算机园区，投资超过740亿美元——一座位于得克萨斯州的Starbase场址，另一座位于亚利桑那州科奇斯县。Channel NewsAsia报道，并援引该公司的声明称，这些项目旨在扩大SpaceX的人工智能计算能力，与其火箭和卫星业务并行发展。

投资分配

SpaceX计划向Starbase综合设施投入超过240亿美元，向亚利桑那园区投入约500亿美元。该公司表示，人工智能业务板块在第三季度贡献了其超过一半的收入。

这座得克萨斯设施将自行发电，而非从公共电网获取电力。本周的一份市政府公告称，计划在一块面积约444英亩的土地上建设一座燃气发电站和超级计算机综合设施。Starbase市委员会将于12月9日审议是否为该项目提供房地产税减免。

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亚利桑那州的审批

在科奇斯县建设该园区需要获得地方政府批准。SpaceX表示，该项目可能创造约5,500个建筑业岗位和1,000个长期岗位。该公司还表示正在与当地电力合作社合作：据其估计，这可能使其成员的电费最多降低20%。园区计划采用干式冷却，不对地下水进行工业用途使用。

与此同时，亚利桑那州的项目引发了部分居民的反对。一份拥有2,400个签名的请愿书呼吁官员不要发放许可证，该县的公开听证会计划于12月举行。SpaceX表示，得克萨斯项目已提供超过3,000个建筑业岗位，并将在投入运行后维持超过500个长期岗位。

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