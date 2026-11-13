SpaceX将在美国尝试捕获星舰的两个级段——BBC News

SpaceX计划于周五从美国得克萨斯州的Starbase发射场进行星舰火箭测试发射，并首次尝试使用发射塔上的机械臂捕获其两个部分。据BBC News报道。

返回的两个阶段

这枚124米高火箭的发射计划于当地时间16:45进行，即格林尼治时间22:45。发射窗口将持续75分钟。起飞约六分半钟后，SpaceX打算在下级——Super Heavy助推器——返回发射塔时尝试将其捕获。

SpaceX称为Ship的上级将继续飞向太空，并将部署26颗Starlink卫星。此后，Ship应绕地球运行14圈，然后返回进行第二次捕获尝试——约在发射后22个半小时。

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捕获Ship的条件

该公司此前已三次使用因形状而被称为“筷子”的机械臂捕获Super Heavy助推器。与此同时，星舰的上级于9月首次进入轨道，此前从未被捕获，而是溅落在海洋中。

SpaceX表示，只有在飞行期间评估飞行器状况后，才会决定是否尝试捕获Ship。如果专家发现问题，可在任务的某一阶段将该级段引导至海洋。

对Artemis计划的意义

两个部分成功返回，可能使SpaceX更接近制造完全可重复使用的火箭。NASA将关注此次飞行，因为星舰应在Artemis计划中发挥重要作用。SpaceX已获得NASA合同，将Ship改造为月球着陆器，用于将宇航员送往月球表面。

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