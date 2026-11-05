在德国，社会民主党（SPD）要求经济部长卡特琳娜·雷歇在下周提出一项限制汽油和柴油价格的具体方案。据《明镜周刊》报道，围绕价格上限机制的争议已在联盟伙伴基民盟/基社盟和社民党之间出现。

社民党的要求

社民党议会党团副主席阿尔曼德·措恩表示，该机制应在民众前往欢度圣诞假期期间生效。他反对这样一种模式：消费者在1月必须承受连续三周创历史新高的价格飙升，之后限制措施才开始生效。

措恩还表示，社民党不会同意一项使该机制在3月底就失效的法律。代表社民党的下萨克森州州长奥拉夫·利斯称，雷歇提出的条件过高。他表示，价格上限必须在实践中发挥作用，而不是给民众造成随后无法兑现的期待。

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草案条件

雷歇所在部门制定的草案为实施限制设定了较高门槛。德国汽油或柴油价格的涨幅与前一周相比，必须连续三周比欧盟其余国家平均价格涨幅高出超过5个百分点。

最高价格拟设定的期限不超过三个月。若供应安全受到威胁，限制措施可被暂停。

措恩还呼吁限制石油行业的利润率。他将采取行动的必要性与伊朗周边冲突造成的价格飙升联系起来。德国现行燃油折扣将在年底结束，此后消费者价格可能再次大幅上涨，据该刊评估。

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