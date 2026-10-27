东盟缅甸问题特使、菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉萨罗将于10月28日访问缅甸内比都。据泰国外交部长西哈萨克·普昂格特考称，Channel NewsAsia报道，她为期两天的访问也将持续至周四。

访问日程

泰国外长表示，拉萨罗的行程仍在制定中。目前尚无信息表明她是否会与缅甸前民主派领导人昂山素季会面；昂山素季自2021年军事政变以来一直被拘押。

拉萨罗7月曾表示，她计划今年访问缅甸，以扩大获得人道主义援助的渠道。此前，目前担任东盟轮值主席国的菲律宾曾请求让特使短暂接触昂山素季，但遭到拒绝。

峰会前的会晤

普昂格特考表示，此次行程的安排旨在让拉萨罗能够在该组织领导人峰会前，于马尼拉举行的东盟外长会议上介绍访问成果。

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8月，昂山素季与一名红十字国际委员会代表会面。这是自她被赶下台以来，首次公开报道她与外国官员举行会晤。此后，菲律宾呼吁无条件全面释放她，并重申了接触她的请求。

周四，昂山素季的儿子金·阿里斯在伦敦缅甸大使馆通话时，五年多来首次能够通过电话与母亲交谈。通话后，他对法新社表示，母亲听起来相当健康，但他对她的身体状况表示担忧。

自2021年政变以来，由于在落实该组织的五点共识方面缺乏实质性进展，东盟未邀请缅甸代表参加高级别会议。该共识包括停止暴力、政治对话、人道主义援助以及特使与各方的接触。

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