新加坡媒体公司SPH Media表示，其五个系统遭到网络攻击。事件期间，与该公司数据库9%相关的个人数据遭泄露，但支付卡数据、财务或银行信息以及客户账户访问权限未受影响，Channel NewsAsia报道。

哪些数据遭泄露

攻击影响了SPH Media的两组系统：一组包含某些个人数据，另一组则不存储此类数据。遭泄露的信息主要包括电子邮件地址、姓名、邮寄地址和电话号码。

SPH Media的一名代表表示，这些攻击很可能是同一威胁行为者协调实施的活动。该公司没有说明具体是谁策划了这些事件，也没有披露其不含个人数据的系统遭攻击所影响的数据库比例。

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公司采取的措施

在发现这些事件后，SPH Media表示已保护受影响的系统，并聘请外部网络安全专家对泄露事件进行调查和遏制。该公司还向新加坡个人数据保护委员会、新加坡网络安全局、资讯通信媒体发展局和警方报告了此案。

SPH Media表示，已通知所有受影响人员，并向他们提供了有关预防措施的建议。据《海峡时报》报道，首起事件于11月4日被发现，最后一起于11月8日被发现，但SPH Media的一名代表未确认这些日期。

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