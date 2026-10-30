在澳大利亚，奥尔巴尼地区法院以针对一名未成年女孩的性犯罪判处赛道摩托车手达斯廷·加里·希格斯四年三个月监禁。他在服刑两年三个月后将有资格获得假释——即2029年1月。

法院判决

据ABC News报道，陪审团于8月3日裁定希格斯对一名13至16岁儿童实施性侵入罪名成立。他还被判定其余五项指控不成立。陪审团驳回了辩方关于性行为仅在受害人年满16岁后才开始的说法。

法院认定，希格斯在女孩15岁时通过赛道摩托车爱好者社群认识了她。他们起初在Snapchat上交流，随后在一场与赛道摩托车有关的活动中见面。加里·梅西法官指出，该男子多次发送赞美女孩外貌的信息构成诱骗。

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案件情况

法院认定，性行为始于2022年1月，当时希格斯在奥尔巴尼的希尔顿酒店预订了房间。辩方坚称，酒店内没有发生任何性行为，这对情侣是在前往国家公园前住在那里。法院未采纳这一说法。下一次事件发生在一个月后，地点是Dog Rock汽车旅馆。

辩护律师约翰逊·基托请求不要对希格斯判处实际监禁，理由是他需要接受终身免疫治疗，以治疗一种罕见的肾脏疾病。惩教服务部门代表表示，监狱将提供所需治疗。据ABC News报道，希格斯将被关押在卡苏阿里纳监狱，并可获得医疗服务。

法院还发布了一项无限期限制令，禁止希格斯与受害人联系，也禁止其靠近受害人的工作或学习地点50米以内。

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