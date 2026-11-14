在美国，众议院议长迈克·约翰逊表示，国会正就限制向中国出口先进芯片形成共识。他在国会大厦对记者表示，他支持减少中华人民共和国获得此类技术的机会，《台北时报》报道。

约翰逊表示，对向中国供应芯片实施出口管制是立法者关注的重要问题之一。在英伟达首席执行官黄仁勋辞职后，两党的代表都呼吁加强限制中国获取先进人工智能芯片。

国会倡议

国会共和党人寻求将对先进人工智能芯片出口的新限制纳入年度国防开支法案。据一名匿名发言的参议院助手称，这份文件必须获得通过，并且通常得到两党支持。

立法者正在推进至少四项专门针对芯片出口管制的法案。AI Overwatch Act旨在扩大国会对先进人工智能芯片出口的权力。Chip Security Act规定，公司将追踪先进处理器的位置，以防止走私。

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防止规避限制的措施

MATCH Act旨在推动美国盟友限制向中国出售和维护先进芯片制造设备。Remote Access Security Act应为美国商务部提供工具，以阻止中国企业租用海外数据中心来获取英伟达芯片。

丑闻的焦点是中国女商人艾丽斯·黄，她曾是英伟达合作伙伴Megaspeed的高级管理人员。美国政府怀疑Megaspeed协助中国获取受美国出口管制限制的先进人工智能芯片。北京否认了黄是间谍的说法。

华盛顿詹姆斯敦基金会分析师桑尼·程表示，黄仁勋的辞职不会终结国会对英伟达的关注。他认为，国会可能以传票传唤该公司的前负责人，而英伟达的新管理层可能会重新审视该公司对华战略。

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