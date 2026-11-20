美国众议院议长迈克·约翰逊呼吁共和党人返回华盛顿，以便在1月前通过该党的优先法案。他在致同僚的信中表示，在未来44天内，所有共和党人都必须继续投入工作，UPI报道。

出席率问题

约翰逊表示，每一名没有严重医疗原因而缺席的共和党人都必须出席众议院会议，以妥善完成两年任期。他在X平台的一篇帖子中呼吁共和党多数党为了美国人民尽可能高效地完成工作。

据Politico报道，由于可参加投票的议员人数不足，众议院领导层不得不缩短工作周。约翰逊表示，前一天有14名众议院议员缺席，因此无法推进程序性决定和立法议程。

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1月前的优先事项

共和党人希望通过的法案包括为五角大楼提供资金、提高联邦债务上限以及改革许可制度。该党目前没有足够票数通过这些措施。

新一届国会将于1月开始工作，届时共和党人将不得不面对民主党多数。共和党籍众议员格雷格·墨菲表示自己输掉了选举，他告诉CNN，他对没有返回华盛顿的同僚感到愤怒。一名众议院议员以有关可能在该市使用伊朗“脏弹”的阴谋的消息为由解释了自己的缺席。据CNN报道，约翰逊提醒说，议员的工作人员仍留在华盛顿。

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