伊朗议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫表示，中国可以在结束战争以及解决德黑兰与美国关系中当前“非战非和”局面方面发挥重要作用。据阿纳多卢通讯社报道，他在伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊网站发表的一篇文章中阐述了这一立场。

北京的作用

卡利巴夫同时担任伊朗负责中国事务的特别代表，并率领伊朗代表团与美国进行谈判。他强调了北京的外交潜力。他表示，中国与伊朗及阿拉伯国家的关系，以及北京的外交倡议，为加强地区稳定并推动形成新的地区秩序创造了机会。

他还表示，最高领袖已就对华关系作出详细指示，确定了具体优先事项，而非提出笼统建议。

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协调合作

伊朗计划成立一个高级别机构，协调并监督与北京合作的落实。其任务将包括战略协调、确定优先事项、加快决策，以及跟进重要的跨部门问题，同时不取代国家机构的职权。

卡利巴夫强调，与中国的合作不应局限于仪式性协议。他呼吁在两国25年全面合作协议框架内落实具体项目。

据该通讯社报道，伊朗与美国之间的战争始于2月28日美以对伊朗发动军事攻击之后。德黑兰和华盛顿在持久解决方案的条件上仍存在分歧，包括放松制裁、安全保障以及有关霍尔木兹海峡的安排。

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