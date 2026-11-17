摩尔多瓦议会议长伊戈尔·格罗苏回应了有关俄罗斯联邦——侵略国——据称要求将该国变为包含德涅斯特河沿岸地区和加告兹地区的联邦共和国的报道。他表示，摩尔多瓦走向欧洲一体化的方针已写入宪法。

伊戈尔·格罗苏的声明

“这不只是官方立场，而是超官方立场。我们举行了全民公投，人民投了票，我们把走向欧洲一体化的方针写入了摩尔多瓦宪法。句号。”格罗苏在接受TVR Moldova电视台采访时说。

他说，俄罗斯“从樟脑丸里翻出来”的想法对摩尔多瓦毫无意义。格罗苏强调，该国正朝着欧盟方向迈进。

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有关可能条件的报道

据Meduza报道，11月12日，Bild和Echo写道，数个致力于结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判小组之一，据称向欧洲伙伴转交了一份有关欧洲安全可能条件的清单。两家媒体没有说明究竟是哪个小组提供了这份清单，也没有说明所列要求的官方程度。

被归于俄罗斯的条件包括将摩尔多瓦变为一个由德涅斯特河沿岸地区和加告兹地区组成的联邦共和国。报道还称，若摩尔多瓦加入欧盟，这些地区可能会举行独立公投。据Bild和Echo称，另一项条款规定，俄罗斯从德涅斯特河沿岸地区撤军，以换取摩尔多瓦的非结盟地位。

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