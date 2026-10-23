在内罗毕举行的肯尼亚首届信任峰会上，参议院议长阿马森·金吉表示，议会在2026年11月3日复会后，将优先审议一项关于公民参与政策和法律制定的法案。据Nation Kenya报道，该文件已获国民议会批准，待参议院通过后将提交总统威廉·鲁托签署。

公民参与立法

金吉强调，对议会的信任取决于其如何履行立法、监督和代表职能。他表示，不能回应公民日常问题的法律可能会削弱对议会的信任。他指出，公众必须处于立法活动、监督和代表工作的核心位置。

这位议长还提醒说，公民参与是肯尼亚2010年宪法的关键价值观之一。他表示，这部基本法旨在改变政府在未充分吸纳民众参与的情况下作出决定的做法。

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咨询要求

该法案将制定规则，使公众咨询具有实质意义，而非流于形式的程序。金吉指出，一些国家机构此前仅在咨询会议举行前一天宣布会议信息，并且无论公民是否参与都继续推进程序。

在关于公众参与、言论自由和公民参与的专题讨论中，与会者呼吁在全国不同地区开展更广泛的咨询。他们还指出，议会和国家机构应解释拒绝公民建议的理由。

该法案的最初版本规定，对未征求公众意见的官员处以最高50万肯尼亚先令的罚款。议员们删除了这一规定，并提议赋予高等法院宣布未经公众参与而通过的法律无效的权力。

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