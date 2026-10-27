在澳大利亚，关于向73岁的肯·博丁纳尔支付工伤赔偿的争议将于11月由法院审理。博丁纳尔曾是维多利亚州紧急服务局（SES）员工，正在接受小细胞肺癌治疗，并寻求认定该疾病与其服务有关，以便其家人获得支持。据澳大利亚广播公司新闻报道。

来自佩恩斯维尔的博丁纳尔近50年来一直是SES志愿者，之后在那里担任行动官员。他曾担任消防员和船只操作员，还参与了2009年大规模“黑色星期六”山火以及约十年后东吉普斯兰“黑色夏季”山火的善后工作。因在2009年火灾期间的服务，他获得了国家紧急情况奖章。

医生观点存在分歧

博丁纳尔的主治医生认为，接触山火烟雾、柴油发动机尾气和石棉，对其癌症的发生有重大影响。在接受放疗和化疗后，检查显示癌症已扩散至肝脏。

WorkCover体系中的SES保险公司驳回了申请，认定该男子并非在工作期间患病，其工作职责也不是致病因素。与此同时，保险公司于8月提交的两份医学意见中，有一份由医生戴维·菲什撰写。其中指出，接触灭火烟雾和柴油蒸气无疑是其病情发展的重要因素。

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另一份由医生罗斯·詹南斯撰写的医学意见，则主要将博丁纳尔的癌症与其吸烟史联系起来。该医生还指出，若存在大量职业性接触石棉粉尘、纤维或柴油蒸气的情况，这些因素可能会在一定程度上增加患小细胞肺癌的风险。

试图加快审理

博丁纳尔的律师罗斯·索蒂尔试图通过调解程序加快案件审理，但双方未能达成协议。他表示，现阶段保险公司未能及时提供自身的医学证据，而博丁纳尔的法律团队直到10月初才获得其中一份意见书。

博丁纳尔目前正在吉朗Epworth医院重症监护室住院，此前他在感染COVID-19后出现血栓和肺炎。SES表示，志愿者和员工的安全是优先事项，所有赔偿申请均会得到独立评估。监管机构WorkSafe拒绝就个案发表评论。

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