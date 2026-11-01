新渡轮Spirit of Tasmania V于11月1日6时19分抵达澳大利亚塔斯马尼亚州德文波特，完成了从吉朗出发的首次载客航行。穿越巴斯海峡耗时约12小时，航行期间海况和天气良好，澳大利亚广播公司新闻报道。

新渡轮的首航

从吉朗出发前，嘉宾和官员在船上齐聚。塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫表示，尽管面临困难，该项目仍得以完成。德文波特市长艾莉森·贾曼称，Spirit of Tasmania品牌对该州具有标志性意义，并将其重要性与悉尼歌剧院相提并论。

新的Spirit of Tasmania渡轮由芬兰公司Rauma Marine Constructions建造。该项目曾出现延误和成本超支。芬兰驻澳大利亚大使阿尔托·哈佩亚称，该船的启用是历史性时刻，也是合作的成果。

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乘客感受

首航乘客中既有返回家乡的塔斯马尼亚居民，也有游客。塞莱斯特·阿克利带着一名孩子和两只狗出行，起初并不知道自己预订的是Spirit of Tasmania V的首航。

布赖恩·曼迪正在结束一场为期三个半月、途经昆士兰州的澳大利亚大陆自驾旅行。他对已完工的渡轮给予积极评价。墨尔本居民斯威蒂·奈克首次前往塔斯马尼亚；她计划游览摇篮山和霍巴特的萨拉曼卡市场。

抵达德文波特后，罗克利夫和基础设施与交通部长凯里·文森特向媒体发表讲话。据澳大利亚广播公司报道，2026年11月1日被视为Spirit of Tasmania品牌迈入新阶段的希望，该品牌多年来因新船项目实施问题而受到关注。

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