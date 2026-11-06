歌手兼演员埃卡·迈里娜在新加坡南洋理工学院的学生食堂开设了她首家固定印尼餐饮店 My Indo Cook。该店于8月1日开始营业，提供椰浆饭 nasi uduk——用椰奶烹煮的米饭、bakso 肉丸汤、soto ayam 以及 Indomie 方便面菜品等。

十天筹备时间

据Channel NewsAsia 报道，迈里娜在社交媒体上看到前租户发布的公告，对方正在寻找接手这家店的人。她与丈夫和三个孩子商量后，决定接手这项事业，尽管她只有10天时间签署合同、取得许可证、寻找供应商并制定菜单。

这位歌手从积蓄中投入了一笔五位数金额用于开店，并成为该企业的唯一所有者。她表示，营业最初几周十分混乱：由于午餐时段客流涌入，她失去了食欲，连续五天没有吃东西。在最初两周，该店午餐时段每天售出约100份餐点。第三周和第四周的销售额下降；这与该教育机构的考试期间重合。

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从家庭厨房到学生食堂

My Indo Cook 于2020年起步于家庭经营：迈里娜的社交媒体粉丝希望能够订购她发布的印尼菜肴。在开店之前，她当了16年家庭主妇，并偶尔参与音乐和表演项目。

迈里娜出生于雅加达，已在新加坡生活26年。2003年，她赢得马来语歌唱比赛 Anugerah；2022年，她进入《MasterChef Singapore》第三季前12名参赛者。她在店内展示了自己参加该节目时所用的原版围裙。

扩张计划

这位店主正在考虑婚礼餐饮服务和开设新门店。她表示，来自澳大利亚和迪拜的潜在合作伙伴已经表达了兴趣，不过她目前专注于经营第一家门店，并学习餐饮业的具体运作。

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