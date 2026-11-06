Blackpink成员、歌手Jennie发布了新单曲Someone to Hold，该曲将收录于即将上映的Netflix动画电影Steps的原声带中。正如《滚石》报道，这位艺人与制作人贾斯汀·特兰特共同录制了这首歌。

这首歌献给姐妹之间的爱。Jennie称，参与这首歌的创作是她首次为动画电影制作音乐的经历。她表示，自己喜欢Steps中的角色及其世界，也喜欢能够成为该项目一部分的机会。

灰姑娘童话的新版本

Steps重新演绎了经典的灰姑娘故事。根据官方剧情简介，厌倦了生活在灰姑娘阴影下的莉莉丝偷走了仙女教母的魔杖，并与妹妹玛戈一起控制了皇家舞会。这破坏了人们熟悉的童话情节，并为普莉希拉掌权铺平道路，她夺取了王位。

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随后，莉莉丝必须与灰姑娘联手，对抗骑摩托车的巨魔，逃离女反派的爪牙，并穿过尖叫森林。影片由爱丽丝·薛和约翰·里帕执导。阿里·王、贝特·米德勒、许玮伦、妮基·格拉瑟和阿曼达·塞弗里德为角色配音。该片将于2026年11月20日在Netflix上线。

电影音乐

原声带将收录四首由贾斯汀·特兰特创作并制作的原创歌曲。阿曼达·塞弗里德、罗斯·格雷和埃梅伊献唱了额外的声乐部分。电影配乐由克里斯·鲍尔斯创作，他因参与电视剧《布里奇顿》的制作而知名。

今年3月，Jennie在自己的厂牌Odd Atelier发行了个人作品Ruby。7月，她还发布了单曲Less Than a Lover。

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