据媒体报道，美国歌手麦莉·赛勒斯在加利福尼亚州棕榈泉的一处庄园与音乐人麦克斯·莫兰多结婚。这对夫妇目前尚未就婚姻发表正式声明。与此同时，美国媒体公布了婚礼照片，这些照片可能是狗仔队从远处拍摄的。

棕榈泉的婚礼仪式

哥伦比亚广播公司CBS的《Entertainment Tonight》节目率先报道了这场婚礼，《人物》杂志则公布了仪式照片。据《明镜》周刊报道，在场者包括这位歌手的母亲蒂什·赛勒斯及其妹妹诺亚·赛勒斯。

据TMZ报道，新娘的父亲、乡村音乐歌手比利·雷·赛勒斯也出席了庆祝活动。据媒体报道，在麦莉·赛勒斯的父母离婚后，她曾有数年未与父亲联系。订婚消息公布后，比利·雷·赛勒斯在Instagram上祝贺女儿开始新的恋情。

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赛勒斯的第二次婚姻

对33岁的麦莉·赛勒斯而言，这是她的第二次婚姻。她曾与演员利亚姆·海姆斯沃斯结婚，但两人在婚礼八个月后，于2019年8月宣布分手。离婚于2020年1月完成。对28岁的莫兰多而言，这是他的第一次婚姻。这对夫妇在去年年底公开宣布订婚。

莫兰多是来自洛杉矶的鼓手，曾在The Regrettes和Liily乐队演出。婚礼在弗兰克·辛纳屈于1947年至1954年居住过的房屋举行。这座现代主义风格建筑由建筑师E. Stewart Williams设计。

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