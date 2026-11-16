歌手Raye以11项提名领跑2027年格莱美奖提名名单。她凭借歌曲Where Is My Husband!角逐多个奖项，包括年度专辑、年度制作和年度歌曲，Variety报道。

Raye还获得最佳流行歌手表演、最佳流行组合或团体表演、最佳流行演唱专辑、最佳舞曲流行录音、最佳传统流行演唱表演、音乐视频以及器乐与人声编曲等奖项提名。她还入围了非古典类年度词曲作者奖。该刊物称，她凭借为其他表演者歌曲署名创作而符合这一提名的要求。

其他提名领跑者

Rosalía获得九项提名。Ella Langley、Miranda Lambert、Olivia Rodrigo和Phoebe Bridgers各获七项提名。Rosalía凭借与Björk和Yves Tumor合作录制的歌曲Berghain，获得年度制作和年度歌曲提名。

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女表演者在主要奖项类别中占据主导地位。八首获得年度制作提名的歌曲中，有六首来自女表演者；而年度歌曲的八名提名者中，有七名为女性。Bruno Mars凭借专辑The Romantic成为年度专辑候选者中唯一的男性。

未获提名者

Harry Styles没有获得任何提名，尽管他曾将专辑Kiss All the Time. Disco, Occasionally.提交至多个类别，包括年度专辑和最佳流行演唱专辑。他此前曾获得九项格莱美提名和三次获奖，其中包括2023年凭借Harry's House获得年度专辑奖。

Noah Kahan仅获得一项提名，即凭借The Great Divide: The Last of the Bugs获得最佳当代民谣专辑提名；该作品是他第四张专辑的扩展版。Ariana Grande入围四个类别，包括凭借Hate That I Made You Love Me获得年度歌曲提名，以及凭借Petal获得最佳流行演唱专辑提名。同时，她未获年度专辑和年度制作提名。

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