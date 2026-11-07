美国歌手本森·布恩在澳大利亚布里斯班的一场演唱会上，邀请13岁的肯齐·里德尔及其朋友登上舞台。这名正在第二次接受癌症治疗的女学生，在布恩看到一段配有歌曲Beautiful Things的视频后见到了自己的偶像，澳大利亚广播公司新闻报道。

视频获得超过60万次观看

肯齐在新南威尔士州北部的金斯克利夫读七年级。她与朋友以及19岁的歌手兼词曲作者弗格斯·霍根一起录制了这段Instagram视频。女孩表示，制作这段视频是希望吸引这位歌手的注意，并与他见面。

该视频的观看次数超过60万次。在澳大利亚巡演首场演出的末尾，布恩邀请肯齐和她的朋友登上舞台，她们共同演唱了他的热门歌曲Beautiful Things。

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第二次与癌症抗争

9月，肯齐被诊断患有B淋巴母细胞淋巴瘤。四年前，当时她的家人住在南非，女孩已因另一种癌症接受过治疗：她接受了化疗和手术，并于2024年1月进入缓解期。

这名女学生的母亲罗宾·里德尔表示，在全家于2024年3月搬到澳大利亚后，肯齐一直感觉良好；在新的诊断结果出来后，全家获得了社区的重要支持。她说，女儿在治疗期间仍保持乐观。

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