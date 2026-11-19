英国歌手埃尔顿·约翰在澳大利亚悉尼举行的2026年ARIA颁奖典礼上通过视频致辞支持了Not AI’s To Take运动。该运动呼吁澳大利亚政府在人工智能公司游说的背景下保护版权。据《卫报》报道，这位音乐家敦促当局不要允许AI未经完全许可使用澳大利亚艺术家的作品。

争取同意与报酬的运动

Not AI’s To Take要求安东尼·阿尔巴尼斯政府确保，若AI公司希望使用澳大利亚艺术家的作品训练模型，必须征询他们的意见并给予报酬。约翰曾于1987年主持首届ARIA颁奖典礼，他还呼吁保护下一代澳大利亚表演者。

在悉尼Hordern Pavilion举行的典礼上，音乐人杰克·里弗、Dobby、乔什·派克和KLP代表该运动发言。Dobby表示，面临风险的可能不仅是澳大利亚表演者的歌曲，还有埃尔顿·约翰、碧昂丝和披头士乐队的作品。澳大利亚唱片业协会ARIA也支持这项倡议，在活动场地的广告牌上展示了其口号。

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围绕AI规则的争议

该运动得到来自录音、写作、出版、电影、电视和媒体领域数十个组织的支持。参与者警告称，AI公司寻求的改变可能危及价值700亿美元、拥有60万名从业人员的澳大利亚创意产业。

总理安东尼·阿尔巴尼斯此前表示，未经付费使用艺术家的作品将是盗窃。与此同时，AI公司坚持认为，根据现行法律逐一达成许可协议过于困难。Anthropic提出了一种退出选择（opt-out）模式，按照该模式，除非权利人明确提出异议，否则公司可以抓取创意作品。预计澳大利亚政府将在2026年底或2027年初提出有关AI的立法方案。

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