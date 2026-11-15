中国鸣禽遗传多样性损失高达49%——《南华早报》

中国西南部高黎贡山的常见鸣禽物种在过去50年间平均失去了43%至49%的遗传多样性。中国科学院昆明动物研究所的科学家通过研究62种鸟类的基因组得出了这一结论。

据《南华早报》报道，科学家将20世纪60至70年代采集的数百份样本与21世纪00年代至20年代的现代样本进行了比较。所有受研究物种在国际自然保护联盟中的保护等级均为“无危”，这意味着它们目前未被列入濒危、易危或受灭绝威胁类别。

栖息地破碎化

研究作者称，基因组侵蚀的主要原因是栖息地破碎化，即自然区域被分割成小型孤立斑块。这类变化可能与人类活动有关，包括农业、森林砍伐和基础设施发展，也可能与自然灾害有关。

高黎贡山是位于喜马拉雅、印度-缅甸地区与中国西南部山区之间过渡地带的生物多样性热点地区。研究人员表示，这一地区约占全球陆地面积的0.02%，却栖息着全球近十分之一的鸣禽物种。与此同时，那里森林破碎化在过去几十年间加剧。

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对种群数量庞大物种的隐性风险

发表于《科学》杂志的这项研究的作者指出，遗传多样性的减少甚至可能给数量庞大的种群带来风险。遗传组成更加同质化的种群可能更难适应气候变化、疾病、害虫及其他生态冲击。

科学家指出，常见物种受到遗传多样性丧失的影响不成比例地严重，尽管传统上认为庞大的种群数量能够防范这一过程。该团队评估认为，已记录的损失已超过2022年《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》为保护物种进化潜力所规定的可接受阈值。

研究人员呼吁更快地将基因组指标纳入全球生物多样性监测机制，其中也应包括种群数量庞大、可能在不知不觉中丧失遗传多样性的物种。

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