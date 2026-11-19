在美国洛杉矶，洛杉矶道奇队棒球俱乐部共同所有人马克·沃尔特接近达成一项协议，以7.5亿美元出售WNBA女子篮球联赛球队洛杉矶火花队。 据《卫报》报道，Sportico于周四报道了这场谈判。

WNBA创纪录金额

据媒体报道，火花队的买家可能是圣迭戈教士队棒球俱乐部老板何塞·E·费利西亚诺及其妻子宽扎·琼斯。如果交易完成，其价值将成为WNBA球队特许经营权的纪录。

此前的纪录出现在3月，当时康涅狄格太阳队以3亿美元售出。康涅狄格太阳队计划迁往休斯敦。

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俱乐部价值与沃尔特的资产

由沃尔特领导的集团于2014年以1000万美元收购了火花队。前NBA球星魔术师约翰逊也被列为所有者集团成员之一。据《卫报》评估，近年来，随着包括安吉尔·里斯和凯特琳·克拉克在内的女篮球运动员走红，WNBA俱乐部的价值有所上升。

火花队已经连续六个赛季未能进入季后赛，但球队位于美国最大的市场之一，阵容中拥有卡梅隆·布林克。8月，费利西亚诺和琼斯正式以39亿美元收购了教士队。费利西亚诺还是切尔西足球俱乐部所有者集团的成员。

《卫报》报道称，沃尔特因涉嫌税务欺诈而受到联邦调查；他否认有任何不当行为。自调查开始以来，他已出售洛杉矶湖人队的控股权以及切尔西13%的股份。据《洛杉矶时报》报道，沃尔特持有道奇队27%的控股权，并不计划出售其在该俱乐部的股份。

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