Airbnb联合创始人兼首席执行官布赖恩·切斯基将向美国旧金山的公园投入1亿美元。市政府称，这是该市有史以来从单一捐赠者获得的最大一笔捐款，《财富》报道。

旧金山市长丹尼尔·卢里在金门公园举行的一场活动上宣布了切斯基的捐款。他呼吁其他富裕捐赠者加入，为城市倡议提供资金。切斯基近20年前在旧金山创立了Airbnb，并将这一决定与公司的成功及其从该市获得的支持联系起来。

五个公园项目

这笔捐款将分两个阶段拨付。首批3900万美元将用于SoMa、米申、贝维尤-亨特斯角、波特雷罗山社区以及市中心滨水区的五个项目。旧金山娱乐与公园管理局将在未来一年决定如何使用另外6100万美元。

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其中，资金预计将使位于SoMa西部的雷切尔·沙利文公园提前至2028年底开放，而非2031年。该公园计划配备半尺寸篮球场、运动区、儿童游乐空间和遮阴休憩区。

改造与新机会

这笔资金还将使米申区加菲尔德广场游泳池能够在周日开放，弥补India Basin Waterfront Park建设资金缺口，全面改造波特雷罗山的Jackson Playground，并将Embarcadero Plaza和Sue Bierman Park合并为一个占地五英亩的滨水公园。

切斯基于2016年与其他Airbnb联合创始人共同签署了“捐赠誓言”，承诺将其大部分财富捐给慈善事业。2022年，他还向奥巴马基金会个人捐赠1亿美元，用于资助面向希望从事公共服务工作的学生的Voyager Scholarship奖学金。

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