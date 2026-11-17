在美国，Airbnb联合创始人乔·格比亚领导的团队用约六个月时间建立了一个提交联邦退休申请的在线系统，耗资约150万美元。担任美国首席设计官的格比亚在底特律举行的《财富》500强创新论坛上表示了这一消息，《财富》报道。

格比亚表示，联邦政府曾在二十年间尝试将退休办理流程转移至线上。他称，为此投入的合同支出约为1亿美元，但没有取得结果。在数字化之前，该系统使用纸质文件，个人档案存放在宾夕法尼亚州西部的一座石灰岩矿中。一些退休人员等待数月才能完成待遇发放手续。

在线申请取代纸质表格

格比亚表示，他邀请了几名前Airbnb工程师和设计师。团队与近期退休人员以及准备结束政府服务的工作人员交流，以了解他们的问题和需求。该服务上线后，联邦雇员收到一份内部备忘录，要求使用在线申请。

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7月，美国人事管理局表示，其Online Retirement Application在过去一年处理了超过15.5万份申请，并停止对超过95%的联邦退休申请进行纸质处理。与此同时，数字化并未完全消除延误：10月，申请的平均处理时间为73天。电子申请为59天，纸质申请为150天。

统一访问政府服务

在退休申请项目之后，格比亚向白宫提议建立一个更广泛的架构，以改善数字政府服务。2025年8月，他被任命为首席设计官，同时还成立了National Design Studio。

下一个项目是带有人工智能功能的America.gov平台，于9月29日推出。该平台使用来自超过2.9万个政府网站的信息，让用户能够提问，而非在单独的网站上搜索。格比亚表示，在下一阶段，该平台应允许用户在不离开聊天界面的情况下完成任务，包括加入Medicare计划。

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