在瑞士洛桑，体育仲裁法庭（CAS）将于11月24日公布关于塞内加尔就国家队被剥夺非洲国家杯冠军头衔提出上诉的裁决。CAS表示，案件各方已被告知裁决将于下午公布，但未说明确切时间。

对CAF决定提出上诉

塞内加尔正在挑战非洲足球联合会（CAF）的决定，该决定认定摩洛哥为冠军。在1月于拉巴特举行的赛事决赛中，塞内加尔队在加时赛后以1比0战胜东道主。法院于10月初在洛桑听取了塞内加尔、摩洛哥和CAF的陈述，Channel NewsAsia报道。

决赛常规时间临近结束时，在对塞内加尔队判罚点球后，该队离场14分钟。部分球员以示抗议返回更衣室，随后比赛恢复进行。摩洛哥未能罚进点球，塞内加尔则在加时赛中打入制胜球。

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塞内加尔为何被剥夺冠军头衔

两个月后，CAF上诉机构裁定，塞内加尔因离开赛场而输掉比赛。该机构取消了决赛结果，并判定摩洛哥以3比0获胜。塞内加尔于3月25日向CAS提出上诉。塞内加尔的论点基于这样一项主张：裁判的决定是最终决定，且裁判允许比赛踢完。

CAS最初计划在10月8日听证会后数日内作出裁决，但随后决定准备一份附有法律依据的完整裁决。根据法院的信息，CAS仲裁裁决与国家法院判决具有同等效力，并可视具体情况由体育联合会或国家法院执行。

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