据Live Science报道，James Webb空间望远镜的观测发现了在大爆炸后仅数亿年便已存在的超大质量黑洞。这对一种广泛观点提出了质疑：该观点认为，星系首先形成，而黑洞则由大质量恒星的残骸产生并逐渐增大质量。

几乎每个大型星系的中心可能都有一个超大质量黑洞。银河系中心黑洞人马座A*的质量超过太阳质量的400万倍。在附近的星系中，中心黑洞的质量通常约为整个星系质量的千分之一。

对宿主星系而言质量过大

剑桥大学天体物理学家罗伯托·迈奥利诺指出，早期宇宙中的一些黑洞与其宿主星系相比显得大得不成比例。其中一些黑洞的质量可能几乎可与这类星系中恒星的总质量相当。

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在发表于《自然》杂志的一项研究中，迈奥利诺及其同事直接测量了天体Abell2744-QSO1中黑洞的质量。根据他们的结论，这个黑洞占该天体质量的大部分。星系GHZ2发出的光到达地球约用了134亿年，其中包含已知最古老的超大质量黑洞。

可能的形成途径

科学家正在考虑几种解释这类巨型黑洞出现的方式。它们可能由普通恒星残骸形成，但其增长速度远快于通常情况。另一种可能性是巨大气体云的直接坍缩，这将立即形成大型黑洞。研究人员还在讨论原初黑洞的假说：这类黑洞可能在大爆炸后不久、第一批恒星和星系出现之前形成。

黑洞和星系同时相互影响。成长中的黑洞释放的能量能够加热或排出气体，从而限制恒星形成；但在某些条件下，它也可能压缩气体并促进新恒星的出现。为了确定超大质量黑洞在早期宇宙中有多普遍，天文学家需要规模大得多的James Webb望远镜观测样本。

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