在澳大利亚波特兰附近海岸，对侏儒蓝鲸的目击数量在比较2000—2004年和2020—2024年航空调查结果时下降了51%。ABC News报道称，这一消息援引了海洋科学家彼得·吉尔的话；他已沿这片海岸监测鲸类28年。

鲸和磷虾均减少

吉尔表示，20世纪00年代初，一次调查平均记录到12至18头鲸，而现在只有5或6头。过去30年间，这名科学家在波特兰附近海域进行了300多次航空调查。

研究人员尚未确定侏儒蓝鲸种群数量是否减少，还是这些动物改变了迁徙路线。每年夏季，鲸类都会来到维多利亚州奥特韦角与南澳大利亚州罗布镇之间的水域觅食。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

吉尔还记录到，与20世纪00年代初相比，水面附近的磷虾群减少了65%。他说，这意味着海洋动物必须消耗更多能量，才能抵达深处的食物。在邦尼生态系统中以鱼类为食的澳大利亚海狗种群中，也发现了营养不良和种群数量减少的情况。

上升流的变异性

邦尼上升流从11月持续至5月，将深处的冷水和营养物质带到水面，为鱼类、鸟类和海洋哺乳动物创造食物基础。研究邦尼系统30年趋势的迪肯大学博士生亚历克斯·舒特表示，过去五年中，洋流强度变得更具变异性。

舒特认为，气候变化可能正在影响这些变化。2024年，邦尼上升流达到有记录以来最强，但这名生态学家表示，更强的洋流不一定意味着有更多营养物质和磷虾，因为极端条件可能影响浮游动物及整个食物链。

关注我们在