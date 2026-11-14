美国现货比特币ETF年初至今流出15.6亿美元——CoinDesk

在美国交易的现货比特币交易所交易基金自2026年初以来录得15.6亿美元的净流出。据援引SoSoValue数据的CoinDesk报道，截至10月底，这些基金的年度资金流入余额仍为正值，但一系列大额资金撤出使该指标转为负值。

10月底资金流出加速

截至10月29日，比特币ETF年初至今的净流入约为10.1亿美元。仅在10月30日，投资者就从这些基金中撤出6.433亿美元，导致年度净流入降至3.68亿美元。

截至周四的一周内，这些基金又损失了6.436亿美元。前一周的净流出为12.8亿美元，而再前一周为2.026亿美元。总体而言，这已是2026年中比特币ETF净流出超过5亿美元的第12周。

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与前几年的比较

2025年全年共有15周的资金流出超过5亿美元，2024年则有4周出现这种情况。如果在2026年最后六周内再出现4个类似时期，今年将创下大额资金流出周数的纪录。

2025年，这些基金的净流入达到213.7亿美元，2024年为352.4亿美元。在资金迅速撤出的背景下，比特币现货价格于周五早晨跌破7万美元，降至自8月以来的最低水平。

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