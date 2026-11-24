美国消费者信心指数11月连续第二个月上升，并达到2025年1月以来的最高水平。由分析机构世界大型企业联合会（The Conference Board）计算的该指标上升11.4点，从10月修正后的91.9点升至103.3点。这显著高于经济学家的预期，后者预测该指数约为92点，阿纳多卢通讯社报道。

对劳动力市场的评估改善

现状指数上升13.7点，至132.8点。认为工作岗位容易获得的受访者比例从26.2%增加至30.8%。与此同时，表示工作难找的人群比例从21.4%降至18.4%。

反映家庭对未来六个月收入、商业和就业情况评估的预期指数上升9.9点，至83.6点。预计未来几个月工作岗位数量将减少的消费者比例从25.7%降至19.3%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通胀预期下降

世界大型企业联合会高级经济学家弗格斯·麦科米克表示，中期选举后不确定性的降低可能推动了信心上升。该指标在所有年龄组中均有所上升，其中收入较高的家庭增幅最大。在民主党人和独立选民中，信心显著上升，而在共和党人中则略有下降。

美国人对未来12个月的平均通胀预期连续第二个月下降，至5.7%。感恩节前，汽油价格也有所下降：据AAA数据，周二全国普通汽油的平均价格为每加仑3.61美元。

关注我们在