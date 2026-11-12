远洋客轮SS United States在美国佛罗里达州海岸附近的墨西哥湾被沉没，以打造全球最大的人工礁石。据《明镜》周刊报道，这个耗资1350万美元的项目旨在将这艘前客轮改造成鱼类栖息地，并吸引潜水员和钓鱼者来到该地区。

沉没准备工作

在下沉前，工作人员拆除了船上的两座烟囱，每座高约20米。计划将它们作为一座介绍这艘客轮历史的博物馆的一部分。工人还拆除了400多个舷窗，并在甲板上切出开口。海水通过打开的阀门进入船体。

出于环境安全和总体安全考虑，沉没过程中不会使用炸药。预计该船将位于约55米深处，其上层甲板将距水面约18米。

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客轮历史

SS United States长302米，比“泰坦尼克号”长33米。1952年，在首次横渡大西洋的航行中，这艘客轮创下了速度纪录：平均速度接近41公里/小时，比英国船只Queen Mary在1938年的成绩快约7公里/小时。

这艘客轮曾800多次横渡大西洋。其乘客包括女演员格蕾丝·凯利和伊丽莎白·泰勒，以及美国总统哈里·杜鲁门、德怀特·艾森豪威尔和约翰·F·肯尼迪。1969年，该船退出运营，将其改造成酒店或邮轮的尝试均未成功。自1996年以来，SS United States一直停泊在费城的码头。

沉没区域已有500多座人工礁石。此前，最大的沉没船只为长278米的航空母舰USS Oriskany，该舰于2006年被沉没。

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